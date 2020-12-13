Локдаун можуть запровадити раніше січня, якщо за добу буде 32-35 тисяч випадків COVID-19, - Немчінов

МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести фонд ліжко-місць до 90 тисяч.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в ефірі каналу "Україна 24", за якої кількості хворих за день жорсткий локдаун запровадять раніше, ніж заплановано, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - сказав він.

Він ствердно відповів на репліку ведучої Олени Цинтили про те, що у разі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб зачиняти країну на замок.

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"Так, але треба думати, що, крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується фонд ліжко-місць. МОЗ працює над тим, щоб за потреби довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок, які забезпечено киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав він.