Представники ВООЗ Клюге та Вайлер прибули в Україну: на порядку денному - реагування на COVID-19, вакцинація і реформа охорони здоров'я
Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Доктора Ганса Клюге та доктора Гундо Вайлера, директора відділу CSE, зустрічали в аеропорту доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні, та Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, упродовж наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками українського уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.
"На порядку денному - реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація і трансформація системи охорони здоров'я", - зазначили в Бюро охорони здоров'я.