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Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

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Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
Президент США Дональд Трамп заявив про намір ветувати оборонний бюджет, затверджений Конгресом США.

"Найбільше від нашого нового оборонного закону виграє Китай! Накласти вето", - цитує Цензор.НЕТ твіт Трампа.

Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти Північного потоку-2 і допомогою Україні 01

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Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Когда уже этот фрик угомонится?
  • Стрелок
    100% он за зеленского голосовал
    бы
  • PREDATOR PREDATOR
    В нас зараз до речі багато сюжеті по тв,про Китай.Мовляв.які вони молодці.в космос ракети запускають.Але чомусь немає про китайські гулаги сюжетів.В порівняні з китайськими керівниками,білоруський диктатор,дитина.
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