15-річна дівчина впала з недобудованого корпусу гуманітарного університету в Рівному і загинула
Про це Супільному повідомила місцева мешканка на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.
На місце приїжджали медики, констатували смерть, працювали поліцейські. У пресслужбі поліції інцидент підтвердили і зазначили, що загиблій було 15 років. Всі обставини події з'ясовуються.
Видання зазначає, що і раніше повідомляло про небезпеку цієї недобудови гуманітарного університету. Там було кілька випадків падіння дітей, зокрема один - влітку 2018-го, тоді 15-річний підліток зазнав травм.
Після того випадку в Рівненському державному гуманітарному університеті журналістам пояснили, що в штатному розписі немає посади охоронця для цієї незавершеної будівлі, який би не допускав туди дітей.
Станом на 2018 рік добудову корпусу, яка зупинилась кілька десятиліть тому, оцінювали у 184 мільйони гривень, що для університету, як там зазначали, було непідйомною сумою.
Два роки тому після інциденту начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Ігор Мічуда коментував історію з довгобудом так: "Ми перевірили. Немає жодного дозвільного документа з 2011 року. Можливо, були якісь за царя Гороха. Можливо, свого часу це був самобуд. Звичайно, РДГУ (відповідатиме. - Ред.), не дай бог, нещасний випадок абощо. Це їхня власність".
Представниця патрульної поліції області Оксана Юрченко повідомляла, що екіпажі туди викликають досить часто. Також вона підтвердила, що там часто збираються підлітки.