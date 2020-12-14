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Пов'язані з іноземним урядом хакери зламали систему Мінфіну США та викрали дані, - Reuters

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Пов'язані з іноземним урядом хакери зламали систему Мінфіну США та викрали дані, - Reuters
Хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.

Про це Reuters повідомили інформовані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За їхніми даними, за атакою стоїть кіберугрупування, яке підтримує неназваний іноземний уряд. Зазначається, що американський уряд вже отримав повідомлення про інцидент.

"Вживаються всі необхідні кроки для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією", - заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Улліт.

У зв'язку зі зломом державного відомства було проведено засідання Ради національної безпеки в Білому домі.

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Три джерела повідомили агентству, що в розвідувальному співтоваристві США є побоювання, що хакери, які атакували Міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій та інформації Міністерства торгівлі, використовували аналогічний інструмент для проникнення в інші урядові установи.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Ну этого и следовало ожидать,поскольку плешивое кремлевское ЧМО не согласно с результатами выборов в США...
  • Машаній
    в воровстве они первые, а в программировании не очень, не могу вспомнить , что же они , какие продукты напрограммировали,ну может легальные трояны делают хорошо, типа "мейл ру" аск, яндекс-защитник, еще лаборатория кошмарского, их "антивирус" -тырит данные с компа,шифрует и отправляет товарищу майору, еще дос-атаки незаметно от владельца по дистанционному управлении сделать может.У меня много программ на компе, не нет росиянских, все что они делают направлено на смерть людей,не только АК47 и новичек,а в том числе и программы
  • Senator S 01a656ec
    РАБссиянцы успешно дыру на МКС заклеили Скотчем,это №1 в программировании...
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