Пов'язані з іноземним урядом хакери зламали систему Мінфіну США та викрали дані, - Reuters

Хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.

Про це Reuters повідомили інформовані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За їхніми даними, за атакою стоїть кіберугрупування, яке підтримує неназваний іноземний уряд. Зазначається, що американський уряд вже отримав повідомлення про інцидент.

"Вживаються всі необхідні кроки для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією", - заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Улліт.

У зв'язку зі зломом державного відомства було проведено засідання Ради національної безпеки в Білому домі.

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Три джерела повідомили агентству, що в розвідувальному співтоваристві США є побоювання, що хакери, які атакували Міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій та інформації Міністерства торгівлі, використовували аналогічний інструмент для проникнення в інші урядові установи.