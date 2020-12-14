Помер британський письменник-романіст Джон Ле Карре

Британський письменник-романіст Джон Ле Карре, найбільш відомий за книгами "Шпигун, вийди геть" і "Шпигун, який повернувся з холоду", помер у віці 89 років.

Про смерть письменника повідомив його літературний агент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"З глибокою скорботою я змушений поділитися з вами новиною про те, що Девід Корнуелл, відомий всьому світу як Джон Ле Карре, помер після швидкоплинної [не пов'язаної з COVID-19] хвороби ввечері в суботу", - сказав глава видавничого дому The Curtis Brown Group Джонні Геллер.

"Ле Карре часто називали автором шпигунських романів, проте його літературні полотна завжди демонстрували набагато більш широкий зріз тем - від морально-етичних дилем до сповнених ліризму роздумів про поділ влади між людиною і державою. Його перу належать понад два десятки романів, виданих мільйонами примірників багатьма мовами, зокрема і російською. Найвідоміший серед них - "Шпигун, який повернувся з холоду". Його останній роман - Agent Running in the Field ("Польовий агент") побачив світ у 2019 році", - зазначає видання.

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Радіо Свобода додає, що Ле Карре (справжнє ім'я - Девід Джон Мур Корнуелл) закінчив Лінкольн-коледж Оксфорда, вже в університеті почав співпрацювати з британською контррозвідкою Мі-5, викладав мови в найпрестижнішій британській школі - Ітоні, а потім перейшов на штатну роботу в контррозвідку.

У 1959 році він почав працювати у зовнішній розвідці - Мі-6, працював під дипломатичним прикриттям у Західній Німеччині. Почав писати романи про роботу розвідки за часів холодної війни, після того як до них прийшов успіх, покинув державну службу.

Роботи Ле Карре відрізняє відсутність у них супергероїв, складні психологічні лінії, бездоганна англійська мова. Він ввів у широкий ужиток багато слів з термінології спецслужб, наприклад, слово "кріт" для впроваджених агентів почало широко використовуватися після його роману "Шпигун, вийди геть" 1974 року.