Застосування вакцини BioNTech та Pfizer офіційно схвалили в США, вакцинація розпочнеться 14 грудня

Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech та Pfizer.

Про це повідомляється на сторінці СDC у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими", - йдеться в повідомленні регулятора.

Схвалена рекомендація з імунізації про санкціонування першого застосування вакцини проти COVID-19 для людей від 16 років і старших.

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Перші партії в різні міста і штати (у 636 точок) будуть доставлені найближчим часом. Вакцинація стартує 14 грудня.

Нагадаємо, 8 грудня Дорадчий комітет Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США оприлюднив документ з детальними даними про випробування, ефективність і побічні ефекти вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. "Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через сім днів після введення другої дози", - йдеться в повідомленні.

При цьому між першим та другим щепленнями дозами по 30 мікрограмів пропонується робити інтервал у 21 день. Водночас у документі зазначається, що вакцина, яка отримала назву BNT162b2, забезпечує "певний захист" від COVID-19 вже після першої дози, ефективність якої становить у середньому 52,4%. Однак, як зазначили в FDA, у процесі досліджень вакцина не тестувалася в одноразовому режимі для адекватного порівняння.

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Регулятор також описує профіль безпеки вакцини як "сприятливий" і зазначає, що найбільш поширеними побічними реакціями на препарат були почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб і лихоманка. Порівняно важкі побічні ефекти спостерігалися у менш як 4,6% учасників, переважно людей старшого віку, і часто після другої дози.