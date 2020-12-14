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"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів

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"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів
Президент США Дональд Трамп збирається продовжувати оскаржувати результати президентських виборів, попри те, що сьогодні відбудеться голосування колегій виборників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Fox News.

"Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих судових справ", - заявив він.

Юридичні заперечення результатів президентських виборів адвокати Трампа мають намір просувати далі, навіть попри те, що колегії виборників голосуватимуть вже сьогодні.

Трамп продовжує стверджувати, що багато голосів "віддавали від імені померлих", що були "вкиди" та що вибори сфальсифіковані, хоча жодної із цих заяв наразі його команда у судах довести не змогла.

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Як повідомлялося, Верховний суд США вирішив відхилити позов штату Техас та інших штатів, очолюваних республіканцями, про скасування результатів виборів у Мічигані, Вісконсині, Пенсільванії та Джорджії.

Вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів виборників набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і поширює безпідставні обвинувачення, що демократи "вкрали" його перемогу.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Мільярд боргу перед кредиторами і член ***** в сраці. Трампу не позаздриш.....
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Кремлёвская кукла Трамп выполняет задание шизоидного карлика путена по созданию в Америке хаоса, неразберихи во власти, недоверия к ней и противостояния политических лагерей.....Стандартная схема....
  • Антон Куприянов
    Такого клоуна в США ещё не было ! ))
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