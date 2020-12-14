107 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 107 населених пунктів у п'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 85, Київська – 8, Черкаська – 7, Житомирська – 6 та Чернівецька – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 14 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху не має.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 880 працівників та 743 одиниці техніки.

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