В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

В Україні станом на ранок понеділка, 14 грудня, зафіксовано 6451 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 5154 особи, померли 93 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 895 осіб;

летальних випадків – 93;

одужало – 5 154 особи;

здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 900 666 осіб;

одужало – 506 718 осіб;

летальних випадків – 15 247;

проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - розповів Степанов.



