В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 895 осіб;
летальних випадків – 93;
одужало – 5 154 особи;
здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 900 666 осіб;
одужало – 506 718 осіб;
летальних випадків – 15 247;
проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - розповів Степанов.