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В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

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В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154
В Україні станом на ранок понеділка, 14 грудня, зафіксовано 6451 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 5154 особи, померли 93 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02госпіталізовано – 1 895 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02летальних випадків – 93;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02одужало – 5 154 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 02здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07захворіло – 900 666 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07одужало – 506 718 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07летальних випадків – 15 247;

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 07проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154 12

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Екатерина Постовитенко
    Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
  • Підлога Маккартні
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
  • Zemer
    Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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