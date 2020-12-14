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Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

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Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
Минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-мм калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було зафіксовано ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь у напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 грудня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Ворог за добу девять разів порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума

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