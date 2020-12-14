Сьогодні розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину, - Офіс Президента
"Порядки і постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня (14 грудня. - Ред.) можна буде подавати заявки. Вони будуть подаватися в електронній формі", - зазначила вона в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи - підприємці, які не менше трьох місяців платили єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ платить роботодавець, діяльність яких через посилений карантин буде зупинена.
Заступниця керівника зазначила, що допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і після локдауну швидко відновили повноцінну роботу.
За словами Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, яких вони змушені будуть зазнати через запроваджені урядом обмеження в роботі. Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального і державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного сплаченого підприємствами єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.
Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу і громадян під час локдауну становить приблизно 12 млрд грн.