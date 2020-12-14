Законопроєкт, який відновлює повноваження НАЗК, може бути проголосований цього тижня, - Разумков

На поточному тижні Верховна Рада планує розглянути законопроєкти про відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а також про особливості складання адмінпротоколів про корупцію суддів.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий Берег".

"Було створено робочу групу, вона справді працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроєкт про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з урегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, які були зроблені Конституційним Судом. І також є два законопроєкти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що цього тижня (з 15 по 18 грудня. - Ред.) вони будуть проголосовані", - сказав Разумков.

Він також вважає за необхідне ухвалити закон про регламент Конституційного Суду. На думку Разумкова, оскільки парламент "живе за такими правилами, і інші теж мають жити за такими правилами".

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Антикорупційний комітет Ради розглянув два законопроєкти робочої групи, які повертають інституційний механізм запобігання корупції та повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції, і схвалив їх.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.