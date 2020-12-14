Новини

Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, - "слуга народу" Костін

92811
Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, - "слуга народу" Костін
У ТКГ вважають, що Верховній Раді України потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу щодо Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмаєра", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін говорить, що питання про розробку змін до закону про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводились в текст разом з так званою "формулою Штайнмаєра". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він.

Також читайте: Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Как раз для продолжения переговоров нужно прекратить действие закона об особом статусе ОРДЛО. У вас хоть, что-то будет в кармане для требования условий со стороны мордора.
  • Иван Петренко 9d8436ee
    ЗЕпутінські щурі "нє митьєм так катаньєм"...
  • Злой Карлик
    нужно для продолжения переговоров??? идите вы НХ, переговорщики уевы! все что можно было просрать уже просрали в ноль. с вас придурков устали смеяться.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини