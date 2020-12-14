Подовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО потрібно для продовження переговорів, - "слуга народу" Костін
Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмаєра", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін говорить, що питання про розробку змін до закону про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.
"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводились в текст разом з так званою "формулою Штайнмаєра". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він.