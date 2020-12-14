В Україні різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу: в трійці лідерів Київ - 605 інфікованих, Одещина - 584 та Київщина - 521

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (605), Одеській (584) та Київській (521) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 14 грудня у Києві на коронавірус захворіли 605 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 91 743 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1597 осіб, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 28 904 пацієнти.

Станом на 14 грудня кількість активних хворих у Києві становить 61 242 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.

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Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 584 особи. Загальна кількість інфікованих становить 58 283 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 794 особи. Від початку епідемії одужали 19 956 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 533 особи.

У Київській області добовий приріст хворих на коронавірус - 521 особа. Загальна кількість інфікованих - 49 044. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 820 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 20 099 пацієнтів. Кількість активних хворих у Київській області - 28 125.