Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

Вранці 14 грудня через погіршення погодних умов значно ускладнено рух транспорту вулицями Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними сервісу, значно ускладнено рух мостами через Дніпро, зокрема, затори зафіксовано на мосту Патона і Дарницькому мосту. У напрямку правого берега ускладнено рух Русанівським мостом, перед Мостом Метро, ​​і перед Південним мостом.

Крім цього затори спостерігаються на в'їздах до Києва і в центрі столиці. Традиційно "скуто" бульвар Тараса Шевченка в напрямку до Бессарабського ринку. Ускладнено проїзд бульваром Лесі Українки, а також на вулиці Басейній. Рух вулицею Шовковичною від вулиці Дарвіна до вулиці Мечникова перекрито.

Унаслідок ДТП утворився затор між станціями метро Теремки і Голосіївська. Ускладнено рух автомобілів на Подолі. "Тягнуться" проспект Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Семена Скляренка.

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