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Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

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Вранці 14 грудня через погіршення погодних умов значно ускладнено рух транспорту вулицями Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу Google Maps.

Негода в Києві: місто скуте заторами 01

За даними сервісу, значно ускладнено рух мостами через Дніпро, зокрема, затори зафіксовано на мосту Патона і Дарницькому мосту. У напрямку правого берега ускладнено рух Русанівським мостом, перед Мостом Метро, ​​і перед Південним мостом.

Крім цього затори спостерігаються на в'їздах до Києва і в центрі столиці. Традиційно "скуто" бульвар Тараса Шевченка в напрямку до Бессарабського ринку. Ускладнено проїзд бульваром Лесі Українки, а також на вулиці Басейній. Рух вулицею Шовковичною від вулиці Дарвіна до вулиці Мечникова перекрито.

Унаслідок ДТП утворився затор між станціями метро Теремки і Голосіївська. Ускладнено рух автомобілів на Подолі. "Тягнуться" проспект Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Семена Скляренка.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк
    Будет еще хуже... Пока городом и государством будут управлять спортсмены, артисты, клоуны и прочие ... невежды...
  • Артм Воронцов
    а вроде в сухую погоду пробок меньше.... просто понаезжало киян из пригорода на работу, да и мосты Педаля не спешит ремонтировать - вот и результат.....
  • Влад Яресько
    а может некоторым можно было
    ,, совершить подвиг ,, проехать на метро
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