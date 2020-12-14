Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу Google Maps.
За даними сервісу, значно ускладнено рух мостами через Дніпро, зокрема, затори зафіксовано на мосту Патона і Дарницькому мосту. У напрямку правого берега ускладнено рух Русанівським мостом, перед Мостом Метро, і перед Південним мостом.
Крім цього затори спостерігаються на в'їздах до Києва і в центрі столиці. Традиційно "скуто" бульвар Тараса Шевченка в напрямку до Бессарабського ринку. Ускладнено проїзд бульваром Лесі Українки, а також на вулиці Басейній. Рух вулицею Шовковичною від вулиці Дарвіна до вулиці Мечникова перекрито.
Унаслідок ДТП утворився затор між станціями метро Теремки і Голосіївська. Ускладнено рух автомобілів на Подолі. "Тягнуться" проспект Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Семена Скляренка.