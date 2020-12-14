За минулий тиждень унаслідок пожеж загинули 46 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

Із 7 по 13 грудня під час пожеж в Україні загинуло 46 осіб, водночас на водних об'єктах загинули 13 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 890 надзвичайних подій. Рятувальниками ДСНС врятовано 47 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 399 пожеж, врятовано на пожежах 39 осіб і не допущено знищення вогнем 728 будинків і 58 од. техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 10 млн 977 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 260 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 665 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 13 осіб.

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