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"Слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": "Не довіряю жодній вакцині у світі". ВIДЕО

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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це Камельчук заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

За словами Камельчука, "ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, деякі вважають нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить".

Зазначимо, стосовно COVID-19 жоден медик/вчений не вважає ефективність вакцини 30% "нормальною".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    "Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире" - Цензор.НЕТ 6338
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Чоми не прийняли закон про відклик депутатів. Дуже багато в раду потрапляє дебілів і ворогів яких треба відкликати.
  • Гыг с Вами
    та не про відклик треба...а про обов'язкове медичне обстеження кандідатів на усі виборні посади.також не завадить і прфесійне тестування,та навіть тестування в об'ємі середньої школи
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