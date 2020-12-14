"Слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": "Не довіряю жодній вакцині у світі". ВIДЕО
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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це Камельчук заявив в ефірі телеканалу "НАШ".
"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.
За словами Камельчука, "ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, деякі вважають нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить".
Зазначимо, стосовно COVID-19 жоден медик/вчений не вважає ефективність вакцини 30% "нормальною".