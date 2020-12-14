У майбутньому симбіоз медицини, фармацевтики, хімії, біології та високих технологій посилиться, - Шимків

Людство з надією стежить за проривами в медицині та фармацевтиці під впливом нових технологій, оскільки це впливає на тривалість і якість життя.

Про це під час всеукраїнського онлайн-форуму "Future of Work: бачення нового покоління" заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він зазначив, що на сьогодні головні досягнення в цій галузі перебувають у сфері модифікації ДНК, робототехніки, штучного інтелекту, цифровізації терапевтичних засобів, 3D-друку органів і кінцівок. Удосконалення цих сфер, на думку Шимківа, призведе до ще більшої взаємоінтеграції науки і технологій.

"Це стане стимулом для пошуку нових молекул і розробки препаратів за допомогою AI (дослідження in silico). Вже сьогодні розшифровка ДНК допомагає зменшити потенційні ризики захворювань. Аналіз штучним інтелектом big data дозволяє подивитися більш комплексно на будь-який процес, що відбувається з людиною, а моніторинг стану здоров'я пацієнта за допомогою смарт-девайсів показує лікарям процеси в динаміці. Змінюється і роль лікаря: у США вже використовують ботів, які, володіючи всім набором протоколів лікування, можуть поставити попередній діагноз", - зазначив Шимків.

Це, за словами глави ради директорів Darnitsa Group, буде стимулювати попит на молодих фахівців з AI, ML, робототехніки, big data поряд з генетиками, біофармацевтами та вченими-дослідниками.

Також він зазначив, що в компаніях уже відбуваються зміни в організації роботи і у взаємодії на різних рівнях.

"У "Дарниці" ми вже активно впроваджуємо нові підходи до комунікацій і організації роботи наших співробітників. В умовах пандемії COVID-19 наш головний фокус - безпека і турбота про здоров'я наших співробітників. Цифрова трансформація компанії дозволила перевести частину персоналу на дистанційний режим роботи. У нас реально працююча модель пропорційної представленості: середній вік наших співробітників у R&D - 30 років, жінки становлять 60% персоналу, 58% - серед осіб, які отримали кар'єрне підвищення, і 70% - що взяли участь у навчальних програмах", - додав глава ради директорів Darnitsa Group.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.