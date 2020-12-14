Уже надійшло понад 5 тисяч заявок на компенсації ФОП за посилення карантину, - Шмигаль

Від сьогодні портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень як одноразової допомоги від держави. За перші десять годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Зробити це можна на порталі Дія в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ "Послуги". Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше"- написав Шмигаль.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, від сьогодні починається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину.

Також читайте: ФОП і наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн допомоги через "Дію" з 14 грудня