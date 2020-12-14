У Харкові горіла багатоповерхівка: загинули двоє людей, 12 евакуювали

У Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку 14 грудня виникла пожежа, унаслідок якої загинули дві особи.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася на вулиці Академіка Вальтера на сьомому поверсі багатоповерхівки. Туди було направлено шість оперативних пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабина.

Під час гасіння вогню в квартирі рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких наразі встановлюються. Рятувальники евакуювали 12 мешканців.

Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки. Причина виникнення пожежі наразі не відома

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