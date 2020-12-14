За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 605 нових випадків, серед захворілих 56 дітей і 20 медиків, - Кличко. КАРТА

За добу коронавірусну хворобу виявили у 605 жителів столиці, 13 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 743.

Захворіли▫️331 жінка віком від 19 до 91 року, 218 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 87 осіб. Всього коронавірус подолали 28 904 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 278, у Дніпровському - 138 і в Подільському районі - 45 випадків.

У столичних лікарнях зараз перебуває 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. У тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів - з підозрою на захворювання, серед них 4 дитини.

У важкому стані перебувають 1324 пацієнти. У реанімації перебувають 239 хворих, 34 - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих.

"Дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.



