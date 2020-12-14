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Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов

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Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов
Нині Міністерство охорони здоров'я активно працює над розвитком електронної системи охорони здоров'я і скороченням "паперової роботи" для медперсоналу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні під час пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звісно, планується (скоротити паперову роботу. - Ред.), більше того, ми не стоїмо на місці і розвиваємо eHealth. Наступного року на цю систему ми заклали майже 160 млн грн. Мета - щоб усі дані були в електронному вигляді, щоб їх ведення максимально спростило роботу медиків, і система була максимально зручною для пацієнтів. Ми будемо вводити нові продукти, у нас є чіткі розрахунки після термінів - щось у 2021 році, щось у 2022 році", - сказав він.

Також читайте: Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Viktor Turchanikov
    Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Все новости от зебилов с "будет".
    А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
  • Меркава
    А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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