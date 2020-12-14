Міністерство оборони повідомило про прибуття Вифлеємського вогню миру
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі пластуни!
Завдяки вам Вифлеємський вогонь миру вирушає у світлу подорож Україною. Із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає кордони і потрапляє до тих, хто всім серцем прагне злагоди і миру. Він зігріває і дарує відчуття наближення Різдва.
Висловлюю вам, друзі, щиру подяку, що з 2014-го року Вифлеємський Вогонь миру ви передаєте і українським воїнам — захисникам в зону бойових дій на Сході України.
У зимову пору він зігріє їх своїм сяйвом та знову нагадає, що про них пам’ятає вся Україна.
Заради миру, любові і добра й несуть варту солдати й офіцери Збройних Сил України. Ваша пластунська підтримка додає їм наснаги і впевненості.
Велика вдячність представникам молодіжної громадської організації "Пласт" за роботу в ім’я України.
Для Міністерства оборони України особливо важливими є те, що ваша організація з дитинства прививає молодшій зміні сміливість, самодисципліну, патріотизм.
Впевнено долайте життєві виклики, розвивайтесь і вдосконалюйтеся. Впевнений, з вами Україна матиме світле майбутнє.
Хай на цьому шляху нас підтримає Вифлеємський вогонь!"- заявив Таран.