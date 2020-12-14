Міністерство оборони повідомило про прибуття Вифлеємського вогню миру

Міністра оборони України Андрій Таран повідомив про поширення в Україні Вифлеємського вогню миру.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі пластуни!

Завдяки вам Вифлеємський вогонь миру вирушає у світлу подорож Україною. Із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає кордони і потрапляє до тих, хто всім серцем прагне злагоди і миру. Він зігріває і дарує відчуття наближення Різдва.

Висловлюю вам, друзі, щиру подяку, що з 2014-го року Вифлеємський Вогонь миру ви передаєте і українським воїнам — захисникам в зону бойових дій на Сході України.

У зимову пору він зігріє їх своїм сяйвом та знову нагадає, що про них пам’ятає вся Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом. ФОТОрепортаж

Заради миру, любові і добра й несуть варту солдати й офіцери Збройних Сил України. Ваша пластунська підтримка додає їм наснаги і впевненості.

Велика вдячність представникам молодіжної громадської організації "Пласт" за роботу в ім’я України.

Для Міністерства оборони України особливо важливими є те, що ваша організація з дитинства прививає молодшій зміні сміливість, самодисципліну, патріотизм.

Впевнено долайте життєві виклики, розвивайтесь і вдосконалюйтеся. Впевнений, з вами Україна матиме світле майбутнє.

Хай на цьому шляху нас підтримає Вифлеємський вогонь!"- заявив Таран.