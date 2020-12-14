Тіхановська про ставлення лідерів ЄС до ситуації в Білорусі: Вони висловлюють стурбованість, обережні і постійно озираються на Росію

Лідери Євросоюзу висловлюють стурбованість через ситуацію в Білорусі, але не можуть нічого зробити й озираються на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь" про це в інтерв'ю The New Yorkerзаявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Так, Тіхановська розповіла, як змінилося її сприйняття Євросоюзу після того, як вона почала активно брати участь у політиці. За її словами, їй завжди здавалося, що ЄС прийде на допомогу в разі нестабільності в Білорусі - тепер вона розуміє, що європейські лідери не можуть зробити майже нічого, крім висловлення стурбованості і солідарності.

"Ми вже багато місяців працюємо над економічними санкціями, і це дуже повільний і складний процес. Європейські лідери обережні, весь час озираються на Росію. Для нас це дуже болісно", - розповіла Тіхановська.

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Вона пояснила, що на кожній зустрічі з лідерами європейських держав вона намагається розповісти про конкретні випадки насильства і принижень у Білорусі, показати фотографії побитих демонстрантів, щоб продемонструвати європейським політикам серйозність ситуації. За її словами, ті зустрічають це з зовнішнім спокоєм, але вона сподівається, що ці історії шокують їх і сприяють їхній участі в ситуації.

Тіхановська висловила думку, що Євросоюзу потрібно розширити персональні санкції проти білоруських чиновників, а також запровадити санкції проти головних білоруських компаній: нафтопереробного гіганта "Нафтан" і виробників добрив "Білоруськалій" і "Гродноазот". Вона впевнена, що, якщо ЄС заборонить вести справи з цими компаніями, режим Лукашенка протримається не більше декількох місяців.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперницею на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають більше чотирьох місяців.

На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування".