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Медики мають фінансуватися в першочерговому порядку, а не думати, де їм взяти гроші, - Степанов

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Медики мають фінансуватися в першочерговому порядку, а не думати, де їм взяти гроші, - Степанов
На поточному тижні Верховна Рада планує розглянути проєкт держбюджету на 2021 рік. У цей документ необхідно закласти кошти на збільшення зарплат медичним працівникам.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні медичні працівники мають стати надпріоритетом держави і фінансуватися в першочерговому порядку і в необхідному обсязі. Щоб медики могли повністю сконцентруватися на порятунку життів, вони не мають думати, де їм взяти гроші. Зараз же середня зарплата лікаря становить орієнтовно 9 тис. грн, середнього медичного персоналу - 7 тис. грн, молодшого медперсоналу - 5 тис. грн", - обурився Степанов.

Глава МОЗ закликав народних депутатів ставитися з повагою до медиків і суттєво підвищити оплату праці медичних працівників.

За розрахунками МОЗ, до держбюджету необхідно закласти кошти на збільшення зарплат лікарів до 23 тис. грн, середнього медперсоналу - до 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - до 12 тис. грн.

Також читайте: Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 133133
    Медиков.

    Так и сказал - "Медики должны"
  • GM Harvester
    Это он кого призывает?
  • ьля
    хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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