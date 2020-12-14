У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба
Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.
Раніше в селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.
Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план ліквідації захворювання.
Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.
"Суспільне" писало, що в селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.