У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба

Пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.

Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.

Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план ліквідації захворювання.

Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.

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"Суспільне" писало, що в селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.