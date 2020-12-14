Фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" ввечері в понеділок, 14 грудня, збереться на засідання, щоб розглянути порядок денний пленарного тижня ВР.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Планується ввечері... Буде розглядатися порядок денний на цей тиждень, можливо, якісь кадрові питання. Але швидше за все буде ще одне засідання з кадрових питань, напевно, у вівторок", - сказала Кравчук.

Нардеп СН Олександр Качура у Telegram уточнив, що засідання почнеться о 18:00. Воно відбудеться в КВЦ "Парковий".

За його інформацією, крім проєкту бюджету, розглянуть такі законопроєкти:

№3087д про Бюро економічної безпеки

№4470 і № 4471 про відновлення повноважень НАЗК

№3760 про інвестнянь

№3656 з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників

№4065 про інформацію, необхідну для декларування

№3132 про посилення повноважень Антимонопольного комітету

№3014 пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".

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