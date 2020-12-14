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Фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання, - Кравчук

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Фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" ввечері в понеділок, 14 грудня, збереться на засідання, щоб розглянути порядок денний пленарного тижня ВР.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Планується ввечері... Буде розглядатися порядок денний на цей тиждень, можливо, якісь кадрові питання. Але швидше за все буде ще одне засідання з кадрових питань, напевно, у вівторок", - сказала Кравчук. 

Нардеп СН Олександр Качура у Telegram уточнив, що засідання почнеться о 18:00. Воно відбудеться в КВЦ "Парковий".

За його інформацією, крім проєкту бюджету, розглянуть такі законопроєкти:

  • №3087д про Бюро економічної безпеки
  • №4470 і № 4471 про відновлення повноважень НАЗК
  • №3760 про інвестнянь
  • №3656 з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників
  • №4065 про інформацію, необхідну для декларування
  • №3132 про посилення повноважень Антимонопольного комітету
  • №3014 пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Ты помнишь как все начиналось?...
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  • Roman Rjevskiy
    Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8871
  • саша паламарчук
    Це недорозуміння буде?

    Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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