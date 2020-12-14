Фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання, - Кравчук
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Фракція "Слуга народу" ввечері в понеділок, 14 грудня, збереться на засідання, щоб розглянути порядок денний пленарного тижня ВР.
Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Планується ввечері... Буде розглядатися порядок денний на цей тиждень, можливо, якісь кадрові питання. Але швидше за все буде ще одне засідання з кадрових питань, напевно, у вівторок", - сказала Кравчук.
Нардеп СН Олександр Качура у Telegram уточнив, що засідання почнеться о 18:00. Воно відбудеться в КВЦ "Парковий".
За його інформацією, крім проєкту бюджету, розглянуть такі законопроєкти:
- №3087д про Бюро економічної безпеки
- №4470 і № 4471 про відновлення повноважень НАЗК
- №3760 про інвестнянь
- №3656 з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників
- №4065 про інформацію, необхідну для декларування
- №3132 про посилення повноважень Антимонопольного комітету
- №3014 пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".