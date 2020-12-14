Негода в Україні: у графіку руху поїздів стався збій
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"Укрзалізниця" повідомляє про збої в графіку руху поїздів через негоду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.
"Погодні умови таки вносять корективи у графіки руху поїздів. Через негоду і обмерзання контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів", - йдеться в повідомленні.
Так, поїзд №712 / 711 Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.
"Шановні пасажири, просимо бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури і уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів", - сказано в повідомленні.