Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА

Протягом минулих вихідних через ожеледицю, що утворилася на дорогах і тротуарах Києва, травмувалися 1 369 осіб.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. "12 грудня від ожеледиці травмувалися 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження - 2. 13 грудня - ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження - 1", - розповіла вона. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що за несвоєчасне прибирання наслідків негоди в Києві складено 150 протоколів. Також читайте: Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

Автор: Леся Карпенко