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Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА

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Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА
Протягом минулих вихідних через ожеледицю, що утворилася на дорогах і тротуарах Києва, травмувалися 1 369 осіб.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 грудня від ожеледиці травмувалися 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження - 2. 13 грудня - ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження - 1", - розповіла вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що за несвоєчасне прибирання наслідків негоди в Києві складено 150 протоколів.

Також читайте: Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА - Цензор.НЕТ 1102
  • Igor Kalyuzhny
    главное, что рейтинг педалика не падает, а вы там падайте сколько хотите...
  • шурец
    сегодня вместо коммунальщиков ходит полиция и выписывает штрафы за неубранный и не посыпанный лед, классика а потом педалик будет говорить что у него все хорошо
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