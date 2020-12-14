Рада завтра розгляне законопроєкти про відновлення повноважень НАЗК, - Разумков

Верховна Рада 15 грудня розгляне законопроєкти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це під час засідання погоджувальної ради парламенту заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Ці законопроєкти будуть розглядатися завтра. Це законопроєкти, пов'язані з діяльністю НАЗК з урахуванням тих позицій, які були вказані в рішенні КСУ 27 ​​жовтня. Наскільки я розумію, доволі компромісної позиції дотримуються всі фракції і групи. Я сподіваюся, що ми також ефективно зможемо розглянути це питання завтра перед бюджетом", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.