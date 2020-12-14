Разумков закликав Кабмін та Бюджетний комітет визначитися щодо фінансування зеленої енергетики

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков закликав Кабінет міністрів України та парламентський Комітет з питань бюджету визначитись щодо необхідності часткового фінансування виробленої в країні зеленої електроенергії з державного бюджету на 2021 рік, як того вимагає законодавство.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна", відповідаючи на питання щодо норми про бюджетну компенсацію 20% виробленої зеленої електроенергії в країні в 2021 році.

"Дуже важливо відповідати за те, що ти робиш, що ти говориш, і за ті зобов’язання, які ти на себе береш, у тому числі і в співпраці зі своїми партнерами, з бізнесом", - сказав Разумков.

За його словами, для інвестицій мають створюватися ті умови, які б дозволяли бізнесу орієнтуватися в довгостроковій перспективі, як працювати з тією чи іншою державою.

"Я впевнений, що і Верховна Рада, і Кабінет міністрів будуть виходити з того, будуть виставляти пріоритети, що дійсно сьогодні потребує підтримки держави", - підкреслив голова ВР.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.