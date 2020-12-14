Рада завтра розгляне продовження закону про особливий статус Донбасу на рік, - Разумков

Верховна Рада планує у вівторок, 15 грудня, розглянути законопроєкт про продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

"Важливим питанням буде питання щодо продовження на рік дії закону про так званий особливий статус Донбасу. Він завтра виноситься на розгляд Верховної Ради України", - сказав Разумков.

Як повідомлялося 12 грудня 2019 року Верховна Рада продовжила на рік - до 31 грудня 2020 року (включно) - дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

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