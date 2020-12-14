Антикорупційний суд заарештував керівника порту "Чорноморськ" Шевченка, якого підозрюють у хабарництві

У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду винесла рішення про затримання директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Як підкреслюється, щодо викритого на корупції керівника порту застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 102 тис грн. Термін запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 10 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили у вимаганні 250 тис. дол. керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Уже 11 грудня керівнику ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" повідомлено про підозру в отриманні хабаря в 250 тис. дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі $250 тисяч, - НАБУ