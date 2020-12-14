Новини

У парламенті перехворіли або хворіють на коронавірус 128 нардепів, - Разумков

54611
У парламенті перехворіли або хворіють на коронавірус 128 нардепів, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав статистику захворюваності на коронавірус у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час засідання погоджувальної ради.

"Станом на сьогодні перехворіли або хворіють в апараті Верховної Ради 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні - 128 народних депутатів. Станом на сьогодні (хворіють. - Ред.) 21 одна людина і 55 представників апарату", - сказав Разумков.

Він закликав нардепів і співробітників апарату ВР берегти себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра розгляне продовження закону про особливий статус Донбасу на рік, - Разумков

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • дмитрий 5299303f
    и все живы?тогда что то пазлы не складываются
  • Andriy Kalnyshevsky
    при наличии Феофании болеть ковид не страшно
    Страшно болеть ковид в коридоре больницы в Гайвороне...
  • Гонта Київський
    Яркий пример того, что дерьмо не тонет и что коронавирус всего лишь заурядная вирусная инфекция.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини