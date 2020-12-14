У парламенті перехворіли або хворіють на коронавірус 128 нардепів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав статистику захворюваності на коронавірус у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час засідання погоджувальної ради.

"Станом на сьогодні перехворіли або хворіють в апараті Верховної Ради 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні - 128 народних депутатів. Станом на сьогодні (хворіють. - Ред.) 21 одна людина і 55 представників апарату", - сказав Разумков.

Він закликав нардепів і співробітників апарату ВР берегти себе.

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