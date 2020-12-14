15-річна дівчина загинула від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Попередньо встановлено, що дівчина померла в результаті ураження електричним струмом під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 14 грудня, приблизно о 1:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їхніми словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулася.

Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина зазнала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулася до лінії електропередач.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться досудове розслідування.

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