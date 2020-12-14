У Раді хочуть скасувати пленарні засідання на час локдауну в січні

Перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує змінити календарний план роботи Верховної Ради в січні в зв'язку з локдауном в Україні та провести пленарний тиждень 25-29 січня.

Про це Корнієнко сказав на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є пропозиція, яку вносили колеги, зокрема пан Соболєв з "Батьківщини". Тижні з 1 по 15 січня, з 18 по 22 зробити тижнями роботи в комітетах. Можна було б і з виборцями, але ми пам'ятаємо, що локдаун у країні. А тиждень з 25 по 29 січня зробити замість планерного. Таким чином у нас випадає тільки один тиждень і ми зможемо в січні теж більш-менш попрацювати. Якщо є підтримка і немає заперечень, ми б просили колег підготувати постанову і ми її всі будемо підтримувати в залі", - заявив Корнієнко.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради в січні народні депутати планували з 12 по 15 і з 19 по 22 працювати в пленарному режимі, з 4 по 8 січня - працювати в комітетах.

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