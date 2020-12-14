Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі, рейси відправляються за розкладом

Служби аеропорту укомплектовані всім необхідним для забезпечення безперебійної роботи головних повітряних воріт країни.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі, рейси здійснюються відповідно до розкладу. Про це заявили в пресслужбі аеропорту в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині рейси здійснюються відповідно до розкладу. Аеродромна служба міжнародного аеропорту "Бориспіль" забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, рульових доріжках і перонах, наразі задіяно 18 одиниць спеціальної техніки", - заявили в пресслужбі.

У "Борисполі" також наголосили, що згідно з метеорологічними прогнозами, протягом тижня очікуються складні погодні умови: переохолоджений дощ, ожеледиця, переохолоджений туман і дощ.

При цьому служби аеропорту укомплектовані всім необхідним і забезпечують його безперебійну роботу.

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