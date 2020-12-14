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До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін

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До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін
Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклав усіх зусиль для підготовки Угоди, завдяки якій Україна зможе залучити кредит у розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких - вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Сьогодні, 14 грудня, між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано угоду про Друге додаткове фінансування, направлене на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проєкту "Модернізація системи соцпідтримки населення України", - йдеться в повідомленні.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, головна мета - це соціальна допомога і соцпослуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії.

Читайте: Світовий Банк схвалив виділення 300 млн доларів кредиту Україні на соцпідтримку населення

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
  • Підлога Маккартні
    А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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