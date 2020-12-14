Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений, що не всі його будуть підтримувати в залі Верховної Ради України, але наскільки я розумію ситуацію, голосів для прийняття цього законопроєкту достатньо", - зазначив спікер Ради.
При цьому Разумков припустив, що всі парламентські фракції підтримають ухвалення цього документа і за основу, і в цілому.
Спікер парламенту також висловив упевненість, що законопроєкт не буде змінений і доповнений іншими позиціями, крім продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу.
"Ні, туди нічого додаватися не буде, проєкт закону зареєстрований, міняти його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється вже котрий рік, і на жаль, - це змінюється рік: спочатку з 2019 на 2020 року, тепер з 2020 на 2021, і сподіваюся, що 2022 не буде. Але більше додаткових позицій в цей законопроєкт додаватися не буде", - уточнив Разумков.
Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якої особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.