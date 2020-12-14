"Слуга народу" блокує створення ТСК у справі "вагнерівців", - Ірина Геращенко

У парламенті досі не створено тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, що воювали на окупованому Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від фракції "Слуга народу" подати своїх представників до складу цієї комісії, щоб розблокувати її створення і почати вивчення всіх обставин зриву цієї операції.

"Що відбувається зараз - зрив операції "вагнерівців", зрив операції зі звільнення українських заручників у високих кабінетах держави. І парламент вже пів року блокує створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців", - сказала парламентарій.

"Ми ще раз закликаємо "слуг" негайно дати прізвища ваших депутатів і створити ТСК щодо "вагнерівців", - звернулася Ірина Геращенко до представника президентської фракції.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.