У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський

З прийняттям Держбюджету-2021 проблеми.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня.

У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає комітет з освіти).

Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні.

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На сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група "Довіра".

Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе", інакше голосувати не буде.

Але якщо дати гроші "Батьківщині", тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції.

Тому з бюджетом - проблеми", - заявив Дубінський.