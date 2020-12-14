У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня.
У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає комітет з освіти).
Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні.
На сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група "Довіра".
Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе", інакше голосувати не буде.
Але якщо дати гроші "Батьківщині", тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції.
Тому з бюджетом - проблеми", - заявив Дубінський.