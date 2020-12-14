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У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський

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У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський
З прийняттям Держбюджету-2021 проблеми.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня.

У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає комітет з освіти).

Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні.

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На сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група "Довіра".

Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе", інакше голосувати не буде.

Але якщо дати гроші "Батьківщині", тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції.

Тому з бюджетом - проблеми", - заявив Дубінський.

У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - слуга народу Дубінський 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
    У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
  • Стрелок
    трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

    сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
  • Анатолик
    В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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