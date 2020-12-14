РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться в повідомленні.
У РНБО зауважили, що з урахуванням того, що продукти SolarWinds не є поширеними у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними.
"Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - додали в РНБО.
Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.
Раніше повідомлялося, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.