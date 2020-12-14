РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться в повідомленні.

У РНБО зауважили, що з урахуванням того, що продукти SolarWinds не є поширеними у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними.

"Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - додали в РНБО.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.

Раніше повідомлялося, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.

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