Нардепи будуть готові збиратися на позачергові засідання під час локдауну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо парламент змінить режим роботи в січні, то за потреби нардепи будуть збиратися на позачергові засідання.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Такі зміни (в графіку роботи Ради. - Ред.) можливі з урахуванням того локдауну, який буде запроваджуватися в Україні. Але на режим роботи (якщо необхідно) це не вплине. Народні депутати будуть готові збиратися на позачергові засідання доволі швидко, як ми це робили до цього. Але подивимося, чи буде підтримана ця постанова", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, в парламенті пропонують змінити календарний план роботи Верховної Ради в січні у зв'язку з локдауном в Україні та провести пленарний тиждень 25-29 січня.

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