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Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков

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Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси залишити посади в уряді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков наголосив, що наразі жодних проєктів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова – будемо розглядати", - сказав він.

За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" залишити посади.

"Але які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Borya Bahus
    дед морозов из них не вышло, придется переквалифицироваться в подследственные
  • Алекс S. Pоман
    Он как "истинный дипломат" ничего конкретного не сказал: кто, когда и почему....
  • Игокович
    Разумков, где твоя работа? Возврат е-декларации без уголовного наказания. Ты этим гордишься?
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