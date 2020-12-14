Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси залишити посади в уряді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков наголосив, що наразі жодних проєктів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова – будемо розглядати", - сказав він.

За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" залишити посади.

"Але які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.

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