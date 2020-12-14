У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика "ДНР". ФОТОрепортаж

13 грудня в місті Муріно Ленінградської області РФ по-звірячому вбили 37-річного бойовика "ДНР", який воював на Донбасі в 2014-15 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці".

Тіло учасника бойових дій у "ДНР" виявили в Муріно. У лобі діра, квартира відкрита, всередині все догори дном, замок вирваний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік значився на сайті "Миротворець", проте прізвище бойовика не названо.

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"Копів викликали сусіди - повідомили, що хтось буянить на балконі. На місці все дуже дивно і незрозуміло. У квартирі наче щось шукали, вивернуто навіть холодильник. Двері по-звірячому розбиті зсередини. Тіло чоловіка в неприродній позі, на босій нозі висить роутер. Є військовий квиток - на ім'я 37-річного Андрія", - йдеться в повідомленні.

За данимим Telegram-каналу, в 2014-15 рр. чоловік воював на території "ДНР" у складі місцевої розвідроти.







Фото: Telegram-канал MASH на мийці

