Новини

У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика "ДНР". ФОТОрепортаж

32 783143
13 грудня в місті Муріно Ленінградської області РФ по-звірячому вбили 37-річного бойовика "ДНР", який воював на Донбасі в 2014-15 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці".

Тіло учасника бойових дій у "ДНР" виявили в Муріно. У лобі діра, квартира відкрита, всередині все догори дном, замок вирваний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік значився на сайті "Миротворець", проте прізвище бойовика не названо.

Також читайте: Затримано бойовика "ДНР", причетного до захоплення університету в Маріуполі, - Держприкордонслужба

"Копів викликали сусіди - повідомили, що хтось буянить на балконі. На місці все дуже дивно і незрозуміло. У квартирі наче щось шукали, вивернуто навіть холодильник. Двері по-звірячому розбиті зсередини. Тіло чоловіка в неприродній позі, на босій нозі висить роутер. Є військовий квиток - на ім'я 37-річного Андрія", - йдеться в повідомленні.

За данимим Telegram-каналу, в 2014-15 рр. чоловік воював на території "ДНР" у складі місцевої розвідроти.

У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 01
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 02
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 03

Фото: Telegram-канал MASH на мийці
У лобі діра, тіло в неприродній позі, а на босій нозі висить роутер: в РФ по-звірячому вбили бойовика ДНР 04

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • cimbitep
    а роутер для связи с моторылой?
  • Mganga Zambezi
    Во лбу дыра, тело в неестественной позе, а на босой ноге висит роутер: в РФ зверски убили боевика "ДНР" - Цензор.НЕТ 3536
  • susanin
    Кажуть таке з депутатами теж буває...
    Во лбу дыра, тело в неестественной позе, а на босой ноге висит роутер: в РФ зверски убили боевика "ДНР" - Цензор.НЕТ 1470
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини