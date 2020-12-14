Кабмін направив 6 млрд грн у фонд боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Як заззначають в уряді, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення витрат фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету.
"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення витрат державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік. Нагадаємо, на 10.12.2020 обсяг виділених коштів з фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки - 45,5 млрд гривень", - підкреслюється в повідомленні.