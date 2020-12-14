Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів

У сервісах Google спостерігаються проблеми з доступом. Користувачі фіксують збої в Gmail, YouTube і Google Drive.

Користувачі по всьому світу повідомляють про недоступність сервісів Google, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Зокрема, не працює Gmail (пошта від Google), ютуб, хмара Google Drive, сервіс Google Docs. Також неможливо увійти в свій аккаунт. У більшості випадків сервіси видають помилку 500.

Як випливає з даних downdetector.com, проблеми з доступом до продуктів Google відчувають користувачі в Європі, в тому числі в Росії, в Південній Америці, на східному узбережжі США.

Причина збоїв в роботі сервісів Google поки невідома. Компанія поки не надала жодної інформації. Коли повноцінна робота буде відновлена, ​​теж невідомо.

Також читайте: Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США. ПЕРЕЛІК

Варто відзначити, що сервіси YouTube, Gmail і інші працюють через анонімну вкладку до моменту введення інформації облікового запису користувача, пише techno.24tv.ua. Представники Google обіцяють оперативно вирішити проблему.

Спостерігаються труднощі в роботі таких сервісів:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.