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Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів

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Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів
У сервісах Google спостерігаються проблеми з доступом. Користувачі фіксують збої в Gmail, YouTube і Google Drive.

Користувачі по всьому світу повідомляють про недоступність сервісів Google, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Зокрема, не працює Gmail (пошта від Google), ютуб, хмара Google Drive, сервіс Google Docs. Також неможливо увійти в свій аккаунт. У більшості випадків сервіси видають помилку 500.

Як випливає з даних downdetector.com, проблеми з доступом до продуктів Google відчувають користувачі в Європі, в тому числі в Росії, в Південній Америці, на східному узбережжі США.

Причина збоїв в роботі сервісів Google поки невідома. Компанія поки не надала жодної інформації. Коли повноцінна робота буде відновлена, ​​теж невідомо.

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Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів 01

Варто відзначити, що сервіси YouTube, Gmail і інші працюють через анонімну вкладку до моменту введення інформації облікового запису користувача, пише techno.24tv.ua. Представники Google обіцяють оперативно вирішити проблему.

Спостерігаються труднощі в роботі таких сервісів:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Бо росісосія це азіопа.
  • Стрелок
    Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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