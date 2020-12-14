Жеребкування Ліги Європи: "Шахтар" зіграє в 1/16 із "Маккабі", а "Динамо" - з "Брюгге"

Визначилися суперники футбольних клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) у двоматчевих протистояннях в 1/16 Ліги Європи УЄФА.

Згідно із жеребкуванням у Ньоні в понеділок донецький "Шахтар" зіграє з ізраїльською "Маккабі" (Тель-Авів), а київське "Динамо" з бельгійським клубом "Брюгге", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шахтар" перший матч проведе в гостях, "Динамо" почне дуель у Києві.

Перші ігри відбудуться 18 лютого 2021 року, а матчі-відповіді - через тиждень, 25 лютого відповідно.

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Також за підсумками жеребкування відомо всі пари плей-офф, які мають такий вигляд:

Вольфсберг - Тоттенхем

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

Бенфіка - Арсенал

Црвена Звезда - Мілан

Антверпен - Рейнджерс

Славія Прага - Лестер

РБ Зальцбург - Вільярреал

Брага - Рома

Краснодар - Динамо Загреб

Янг Бойз - Байєр

Мольде - Хоффенхайм

Гранада - Наполі

Лілль - Аякс

Олімпіакос - ПСВ