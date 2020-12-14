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Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей

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Голубовська про ситуацію з COVID-19 в Україні: Ми на піку "вогню". Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей
Ситуація з коронавірусом напружена не тільки в Україні, але й у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш складних періодів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам потрібно рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб була можливість госпіталізації та отримання медичної допомоги, щоб їх урятували", - сказала Голубовська.

За її словами, Україна зараз перебуває в одному з найважчих періодів пандемії коронавірусу.

"В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн. Подивіться, що відбувається у США. Я коли читаю їхні зведення, мені здається, там ще гірше, ніж у нас. У них, напевно, втричі менше лікарняних ліжок на 10 тис. населення, ніж у нас. Там хворі лежать у лікарняних каплицях, у гаражах – де тільки є якесь приміщення – усе зайнято хворими. Багато країн відкрили стадіони – усе так, як було 100 років тому. Нічого не змінилося в протидії таким хворобам", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду

За останню добу в Україні кількість випадків інфікування коронавірусом різко зменшилася порівняно з попередніми даними. Станом на ранок 14 грудня виявлено майже 6,5 тис. інфікованих

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Машаній
    пол года назад как в воду смотрели

    https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/ .....,эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса. Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
  • Viktor Zotov
    Алень сказал что всё ж стабилизировалось?
  • Утилизация ватников
    Вот не надо вот это вот затевать. Степанов объявил стабилиздец, Зеленский взял под контроль.
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